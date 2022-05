Die Corona-Inzidenz in Berlin liegt weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Am Freitag betrug der Wert 369,9 im Vergleich zu 416 am Donnerstag. Er gibt die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen an. Bundesweit lag die Inzidenz für Neuinfektionen am Freitag bei 553,2, wie aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.