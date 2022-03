Die Corona-Inzidenz ist in Brandenburg leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag der Wert am Sonntag bei 1417,3 Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, nach 1406,3 am Samstag. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete Brandenburg an der Havel mit 2770,7. Den Daten zufolge ist das der dritthöchste Wert unter Landkreisen und kreisfreien Städten bundesweit. Es folgen die Landkreise Spree-Neiße (2037,9) und Prignitz (1951,5).

Die wenigsten Absteckungen mit dem Coronavirus binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner hatte mit 628,8 der Kreis Barnim. Der Durchschnittswert für ganz Deutschland betrug am Sonntagmorgen nach RKI-Angaben 1231,1.

2716 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages kamen demnach hinzu. Im Zusammenhang mit dem Virus wurden zwei neue Todesfälle gemeldet, damit starben seit Beginn der Pandemie insgesamt 5220 Menschen.

Die Zahl der Menschen, die mit oder wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kommen, ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Nach RKI-Daten ging sie von 8,1 auf 7,17 je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen zurück.

Die Warnampel liegt weiter im roten Bereich. Am Freitag hatte der Wert bei 9,25 gelegen und die Corona-Ampel im Warnsystem des Landes damit erstmals die höchste Stufe erreicht. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stieg leicht von 9,4 auf 9,8 Prozent. Die Ampel steht in diesem Bereich weiterhin auf Grün.