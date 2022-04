Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter gesunken. Sie lag am Dienstag bei rund 364. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Vor Ostern war die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen noch höher als 600 gewesen. Bundesweit sank der Corona-Inzidenzwert auf knapp 670.

Den jüngsten vorliegenden Zahlen des Gesundheitsministeriums zufolge sind seit Beginn der Pandemie gut 731.000 laborbestätigte Covid-19-Fälle gemeldet worden. Ungefähr 650.000 Menschen seien in Brandenburg von einer Corona-Erkrankung genesen, rund 5400 seien an oder mit dem Virus gestorben. So liege die Zahl der Infizierten und Erkrankten aktuell bei geschätzt rund 76.300, teilte das Ministerium am Dienstag mit.

Da die kommunalen Gesundheitsämter an Wochenenden und Feiertagen keine Daten an das Land melden müssen, sind die genannten Zahlen vermutlich zu niedrig.