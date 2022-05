Die Corona-Inzidenz in Brandenburg liegt inzwischen unter 400. Das geht aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag hervor. Danach ist der Wert der Neuinfektionen auf 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen auf 389,8 gesunken - im Vergleich zu Donnerstag mit einem Wert von 402. In den Tagen zuvor lag er zum Teil noch bei über 500. Die Inzidenz in Brandenburg ist damit deutlich niedriger als die bundesweite mit 553,2 und etwa auf dem Niveau von der in Berlin mit 369,9.