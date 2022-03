Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Corona-Inzidenz in Hessen kaum verändert

Corona-Inzidenz in Hessen kaum verändert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hessen hat sich kaum verändert. Nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Samstag (Stand 3.33 Uhr) lag die Kennzahl für die Ausbreitung der Pandemie bei 879,3 nach 877,5 am Vortag. Am Samstag vergangener Woche waren es 974 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Die hessischen Gesundheitsämter registrierten 10.468 Neuinfektionen an einem Tag. Die Zahl der Todesfälle von Covid-Patienten stieg um 11 auf 9267 seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 6,02 auf 6,53. Dieser Wert gibt an, wie viele Covid-19-Patienten zuletzt ins Krankenhaus kamen, bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser wurden am Samstag nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 158 erwachsene Covid-19-Patienten behandelt. Von ihnen mussten 72 beatmet werden mussten (Stand 11.05 Uhr).