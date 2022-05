Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hessen ist erneut gesunken. Der Wert lag am Donnerstag bei 649,9 nach 706,8 am Vortag. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor (Stand: 3.11 Uhr). Hessenweit wurden 6907 Corona-Neuinfektionen und sechs weitere Todesfälle registriert. Bei den Zahlen ist zu beachten, dass die hessischen Gesundheitsämter seit Anfang Mai die Infektionszahlen von Wochenend- und Feiertagen erst am folgenden Arbeitstag melden. Dadurch kann es zu Verzerrungen kommen.