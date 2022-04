Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz geht weiter zurück. Der Wert der Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag am Samstag bei 1208,8 (Stand 11.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Am Vortag hatte der Wert bei 1268,0 gelegen. Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kam am Samstag der Landkreis Pirmasens mit 2100,8, die niedrigste entfiel auf die Stadt Landau mit 576,2.

Leicht gestiegen ist die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also der Wert der Patienten, die bezogen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind: Er lag am Samstag bei 8,49 nach 8,39 am Vortag.

Von Freitag auf Samstag kamen laut LUA 1613 neue bestätigte Corona-Infektionen zwischen Westerwald und Südwestpfalz hinzu. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben sind, lag unverändert bei 5354.

Auf den Intensivstationen rheinland-pfälzischer Kliniken lagen nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Samstag 86 erwachsene Patienten mit Covid-19, davon wurden 31 beatmet (Stand: 11.05 Uhr).