Die Zahl der vom DRK Sachsen verabreichten Corona-Erstimpfungen geht zurück. Mit 617 in der vergangenen Woche lag sie nach Angaben der Gesellschaft vom Mittwoch erneut unter der Vorwoche und so niedrig wie nie seit Anfang 2021. Insgesamt hätten sich 6713 Menschen für den Piks in einer staatlichen Impfstelle entschieden. Auch diese Entwicklung sei rückläufig, sagte ein DRK-Sprecher. Wegen der sinkenden Nachfrage und gemäß der neuen Impfstrategie der Landesregierung werde deren Zahl in Ergänzung zu Arztpraxen und anderen Stellen im April und Mai reduziert, von über 60 auf 25. «Zusätzlich können weiterhin mobile Angebote gemacht werden.» Wie es dann weitergehe, sei noch offen.

Die Zahl der vom DRK Sachsen verabreichten Corona-Erstimpfungen geht zurück. Mit 617 in der vergangenen Woche lag sie nach Angaben der Gesellschaft vom Mittwoch erneut unter der Vorwoche und so niedrig wie nie seit Anfang 2021. Insgesamt hätten sich 6713 Menschen für den Piks in einer staatlichen Impfstelle entschieden. Auch diese Entwicklung sei rückläufig, sagte ein DRK-Sprecher. Wegen der sinkenden Nachfrage und gemäß der neuen Impfstrategie der Landesregierung werde deren Zahl in Ergänzung zu Arztpraxen und anderen Stellen im April und Mai reduziert, von über 60 auf 25. «Zusätzlich können weiterhin mobile Angebote gemacht werden.» Wie es dann weitergehe, sei noch offen.

Nach dem neuen Impfkonzept plant der Freistaat von Juni bis September einen «Sommerbetrieb» mit je noch einer staatlichen Impfstelle pro Landkreis und Kreisfreier Stadt als Ergänzung zu Arztpraxen und anderen Stellen. Im «Herbstbetrieb» soll es dann eine Verdoppelung des Personals und wieder 30 mobile Teams geben.