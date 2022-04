Seit Beginn der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz vor mehr als zwei Jahren haben die Behörden eine Million Infektionen erfasst. Die Millionenschwelle wurde am Donnerstag überschritten, wie das Landesuntersuchungsamt in Mainz mitteilte. Bei 4,044 Millionen Einwohnern hat sich in dem Bundesland damit etwa jeder Vierte angesteckt. Allerdings sind auch Mehrfachinfektionen möglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen veränderte sich kaum. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 1046,8. Am Mittwoch waren es 1046,5 Fälle auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Seit Beginn der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz vor mehr als zwei Jahren haben die Behörden eine Million Infektionen erfasst. Die Millionenschwelle wurde am Donnerstag überschritten, wie das Landesuntersuchungsamt in Mainz mitteilte. Bei 4,044 Millionen Einwohnern hat sich in dem Bundesland damit etwa jeder Vierte angesteckt. Allerdings sind auch Mehrfachinfektionen möglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen veränderte sich kaum. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 1046,8. Am Mittwoch waren es 1046,5 Fälle auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Die Gesundheitsämter registrierten 8665 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Demnach waren in Rheinland-Pfalz etwa 205.000 Menschen infiziert. Es wurden 26 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt. Die Gesamtzahl stieg damit auf 5413. Die Hospitalisierungsinzidenz erhöhte sich von 6,62 auf 7,37. Die für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Größe gibt die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten in Krankenhäuser binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete der Kreis Kaiserslautern mit 1688,3. Es folgten der Kreis Vulkaneifel (1549,0), der Westerwaldkreis (1410,0) und der Rhein-Hunsrück-Kreis (1390,7). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 574,9 in der Stadt Ludwigshafen.