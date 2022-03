Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 1172,8 nach 1171,4 am Vortag - so viele Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wurden registriert. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, wurden für Niedersachsen innerhalb eines Tages 10 370 neue Corona-Fälle und drei weitere Todesfälle erfasst. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 1231,1.

Die Hospitalisierungsinzidenz ging im Vergleich zum Vortag leicht zurück - nämlich von 10,5 auf 10,4. Der Wert drückt die Zahl der Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten in Kliniken je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche aus. Es können auch Menschen mit positivem Corona-Test darunter sein, die wegen anderer Erkrankungen in der Klinik sind. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten sank am Sonntag ebenfalls leicht auf 5,7 Prozent nach 5,8 Prozent am Samstag.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim an der Grenze zu den Niederlanden hatte abermals mit Abstand die höchste Inzidenz im Vergleich der Kommunen - nämlich 2792,8. Dahinter lagen der Landkreis Schaumburg (1610,4) und die Stadt Wolfsburg (1589,1). Den niedrigsten Wert hatte am Sonntag die Stadt Delmenhorst mit 566,4, wie aus einer Übersicht auf der Internetseite der Landesregierung hervorgeht.

Im Land Bremen ist die Sieben-Tage-Inzidenz abermals deutlich gesunken. Bremen hatte am Sonntag einen Wert von 615,6 nach 663,7 am Samstag. Weitere Todesfälle wurden am Sonntag wie schon am Vortag nicht gemeldet.