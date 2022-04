Die Corona-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein gesunken. Am Dienstag lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 1290,2, nach 1341,7 am Montag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.50 Uhr) hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz 1478,8 erreicht.

Auch in Kiel ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter 2000 gefallen, der Wert ist in der Landeshauptstadt mit 1741,7 aber weiter am höchsten. Am niedrigsten ist er in Pinneberg (1015,2).

Im Bundesland wurden 8007 neue Infektionen registriert, eine Woche zuvor waren es 9717. 9 weitere Todesfälle wurden gemeldet, die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Schleswig-Holstein liegt damit bei 2323.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - sank am Dienstag auf 5,67 (Montag: 6,49). 614 lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Dienstag in Kliniken, einer mehr als tags zuvor. Von ihnen wurden 49 auf einer Intensivstation behandelt (-13) und 17 beatmet.