Eine Pflegekraft steht auf einer Intensivstation in einem Zimmer und bedient eine Herz-Lungen-Maschine. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Krankenhausgesellschaft zur Lage in Kliniken

Pandemie Krankenhausgesellschaft zur Lage in Kliniken

Die Landeskrankenhausgesellschaft in Brandenburg sieht die Corona-Lage in den Kliniken weiter deutlich angespannt. Vor allem Personalausfälle machten wirklich Sorgen, sagte Geschäftsführer Michael Jacob der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Zusätzlich zu Corona-und Quarantänefällen kämen bei Mitarbeitenden noch Erkältungskrankheiten hinzu. Er sprach von bis zu 25 Prozent mehr Ausfällen als im vergleichbaren Zeitraum der Vorjahre. «Wenn von fünf Radiologie-Assistenten drei ausfallen, dann gibt es ein Problem», sagte Jacob. Mitunter müssten einzelne Stationen geschlossen werden.

Auf den Intensivstationen ist die Lage demnach zwar nicht mehr so angespannt wie zu Beginn des Jahres, die Zahl der Patienten bewege sich aber auf gleichbleibend mittleren Niveau. Landesweit würden täglich um die 80 Patienten betreut, davon müssten bis zu 50 Menschen beatmet werden. Von der Versorgung her sei das kein größeres Problem, schätzte Jacob ein. Dafür seien aber die Normalstationen voller: mit zusätzlich etwa 700 Patienten pro Tag wegen oder mit Corona. Das Hygienemanagement müsse durch das Personal trotzdem gewährleistet sein. «Die Pandemie ist für die Krankenhäuser noch nicht vorbei», betonte der Geschäftsführer mit Blick auf Corona-Lockerungen. Es sei noch deutlich zu früh, Entwarnung zu geben.

Jacob empfahl das weitere Tragen von FFP2-Masken als wirksamen Schutz. Insbesondere bei älteren ungeimpften Menschen sei das Risiko nach wie vor da, sich auch mit der Omikron-Variante anzustecken. «Das ist keine leichte Grippe», sagte er.