Viele Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein stellen die täglichen Mitteilungen zu den Corona-Zahlen ein. Die Gesundheitsämter gingen mit Blick auf die Fallzahlen von einer hohen Dunkelziffer aus, da längst nicht mehr jeder Infizierte seinen positiven Selbst- oder Antigen-Schnelltest durch einen PCR-Test bestätigen lasse, teilten unter anderem die Hansestadt Lübeck und der Kreis Pinneberg am Donnerstag mit. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.

Angesichts einer zunehmenden Schere zwischen Dunkelziffer und PCR-positiven Fällen werde die lokale Statistik zunehmend weniger aussagekräftig, sagte der Leiter des Lübecker Gesundheitsamtes, Alexander Mischnik. Auch die Kreise Nordfriesland, Segeberg, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein werden eigenen Abgaben zufolge die täglichen Meldungen der Fallzahlen von Freitag an einstellen.

An die Landesmeldestelle werden die Zahlen dagegen bis auf Weiteres täglich gemeldet, wie der Pressesprecher des Gesundheitsministeriums, Christian Kohl, sagte. Das Ministerium sei jedoch offen für eine Umstellung auf Meldungen, die nur noch montags bis freitags herausgegeben würden. Die Daten seien an Wochentagen aussagekräftiger als an Wochenenden. Auch fachlich sei es vertretbar, die Lage nur wochentags abzubilden, sagte er.