Auch in NRW können Corona-Infizierte ihre Isolation früher beenden. Das sehen neue Regelungen ab Donnerstag vor. Für ein Ende der Isolation ist aber ein offizieller Test nötig. Über das Beibehalten der Testpflicht gibt es unterschiedliche Ansichten in der Koalition.

Corona-Infizierte in Nordrhein-Westfalen können die Isolierung künftig nur bei einem offiziellen negativen Testergebnis bereits nach fünf Tagen beenden. Das gab das NRW-Gesundheitsministerium am Mittwoch in Düsseldorf zu den ab Donnerstag (5. Mai) geltenden Test- und Quarantäneregelungen mit.

In NRW ist für das Freitesten demnach nach wie vor ein offizieller Test - also ein Bürgertest oder PCR-Test - erforderlich. Ein Freitesten war bisher erst am siebten Tag möglich. Ohne Freitestung endet die Isolierung wie bisher automatisch erst nach zehn Tagen. Für enge Kontaktpersonen von Infizierten gelten nach den Neuregelungen in NRW nur noch Empfehlungen statt einer verpflichtenden Quarantäne.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte, dass nach Ansteckung mit einer Omikron-Variante die Inkubationszeiten und die Krankheitsverläufe in der Regel kürzer seien und NRW zudem eine überdurchschnittlich hohe Impfquote gerade in älteren Altersgruppen vorweisen könne. Auch wenn das Robert Koch-Institut nur noch von einer dringenden Empfehlung für das Freitesten spreche, «halten wir in Nordrhein-Westfalen an der verpflichtenden Freitestung durch eine offizielle Teststelle fest». Gerade für den Schutz von gefährdeten Personen halte er das auch weiterhin für geboten – insbesondere vor der Wiederaufnahme einer Tätigkeit in gefährdeten Einrichtungen.

Der Koalitionspartner FDP hatte sich öffentlich gegen das Festhalten an einer Testpflicht für eine Verkürzung der Isolation ausgesprochen. «Forderungen aus dem Team Übervorsicht, nach einem verpflichtenden Nachweis einer offiziellen Teststelle, trotz der Empfehlung des RKI, sind gesundheitspolitisch nicht notwendig und zeigen deren Misstrauen gegenüber den Menschen», sagte der Chef der FDP-Landtagsfraktion, Christof Rasche, der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch).

Bayern war bei der Verkürzung der Isolation auf nur noch fünf Tage bereits Mitte April vorangegangen. Ein abschließendes Freitesten ist in Bayern nach der Neuregelung nicht mehr notwendig. Voraussetzung dort ist allerdings eine Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden.