Die meisten strengen Corona-Regeln werden in Schleswig-Holstein wie angekündigt am Samstag abgeschafft. Trotz stark gestiegener Infektionszahlen beschloss das Kabinett am Freitag die neue Corona-Landesverordnung. Damit entfallen am Samstag weitgehend Vorschriften wie Zugangs- und Kapazitätsbeschränkungen. Masken- und Testpflichten gelten im Norden aber weiterhin.

Das Infektionsschutzgesetz erlaubt für eine Übergangszeit, dass Schleswig-Holstein Masken- und Testpflichten in bestimmten Bereichen fortführen wird. Nur in Diskotheken und ähnlichen Lokalen gilt weiter 2G plus, also dürfen nur geimpfte und genesene Menschen hinein, wenn sie außerdem einen aktuellen negativen Test vorlegen.

Bis 2. April müssen beispielsweise bei größeren Veranstaltungen drinnen mit mehr als 100 Teilnehmern, im Einzelhandel, bei körpernahen Dienstleistungen, im öffentlichen Nahverkehr und beim Besuch im Krankenhaus noch Masken getragen werden. Testpflichten bestehen weiter für Krankenhäuser, Beschäftigte und Eltern in Kitas sowie in Pflegeeinrichtungen und der Eingliederungshilfe.

Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen müssen weiter FFP2-Masken tragen, in den Heimen aber nicht mehr in den Zimmern der Bewohner. Für die Schüler entfällt kommende Woche die Testpflicht. Kostenlose Tests werden aber weiter angeboten. Die Maskenpflicht an Schulen bleibt bis zu den Osterferien bestehen.

Bis 2. April soll es zudem weiterhin Hygienekonzepte in Geschäften, Gaststätten, Sportangeboten, Hotels oder bei Veranstaltungen geben. Die Jamaika-Koalition begründet ihren Öffnungskurs mit der beherrschbaren Situation in den Krankenhäusern und der im Ländervergleich hohen Impfquote.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Mittwoch erklärt, die Infektionszahlen seien hoch, aber die Krankheitsverläufe meist mild. Bereits Anfang März hatte in vielen Bereichen 3G die strengeren 2G- (Geimpft, Genesen) und 2G-Plus-Regeln (Geimpfte und Genesene plus tagesaktueller Test oder Booster-Impfung) abgelöst. Bei Veranstaltungen drinnen unter 500 Teilnehmern galt 3G, das nun auch entfällt.