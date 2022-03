Wegen der steigenden Zahl an Busfahrern mit Corona verringert die Wiesbadener Nahverkehrsgesellschaft ESWE ihr Angebot von diesem Montag (21.3.) an wieder. Bei den ESWE-Buslinien 1 und 8 sowie 4 und 14 gilt nach Mitteilung vom Freitag der Ferienfahrplan, zu erkennen an der Spaltenbezeichnung «Ferien» in Fahrplänen. Alle Fahrten der ESWE-Linie 2 entfallen demnach. Man sei bemüht, «schnellstmöglich wieder zum regulären Fahrplanangebot zurückzukehren», hieß es.

