Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen binnen sieben Tagen liegt in Sachsen-Anhalt wieder bei über 2000 und damit weiter über dem Bundesdurchschnitt. Das Robert Koch-Institut (RKI) bezifferte die Corona-Inzidenz für das Land am Samstag mit 2055,4 - am Freitag lag sie bei 1998,9. Vor einer Woche hatte der Wert erstmals die 2000er Marke übersprungen. Deutschlandweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Samstag bei 1758,4. Es seien innerhalb von 24 Stunden 252.026 Neuinfektionen und 278 Todesfälle registriert worden, hieß es.

In Sachsen-Anhalt erfassten die Gesundheitsämter den Angaben zufolge 8636 neue Corona-Infektionen, acht weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren hat es landesweit nachweislich 577.265 Corona-Infektionen gegeben.

Die aktuell höchste Sieben-Tage-Inzidenz entfällt mit 3022,2 auf den Altmarkkreis Salzwedel, gefolgt vom Landkreis Harz mit 2790,4. Schlusslicht der Statistik ist momentan mit einem Wert von 1280,3 die Stadt Dessau-Roßlau.