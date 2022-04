Eine biologisch-technische Assistentin hält ein Gefäß mit aufbereiteten PCR-Tests auf das Coronavirus in der Hand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt weiter gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche wurde vom RKI am Dienstag mit 577,3 ausgewiesen. Am Vortag hatte sie noch bei 728,4 gelegen. Bundesweit ging der Wert auf 669,9 zurück.

Die tatsächlichen Zahlen könnten aber deutlich darüber liegen. Das RKI weist darauf hin, dass es aufgrund der Feiertage und Ferien und der damit verbundenen geringeren Test-, Melde- und Übermittlungsaktivität kurzfristig zu einer verstärkten Untererfassung der Fälle im Meldesystem kommen kann.

Das höchste Infektionsgeschehen in Sachsen-Anhalt weist den Angaben zufolge der Burgenlandkreis mit einer Inzidenz von 1073,8 aus. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hat derzeit die Stadt Magdeburg mit 388,1.

Binnen 24 Stunden kamen demnach landesweit 322 neu gemeldete Infektionen hinzu. Weitere Todesfälle wurden nicht registriert.