Die hohen Steigerungsraten der Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern halten unverändert an. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock berichtete, wurden am Montag landesweit 4254 neue Infektionsfälle registriert. Am Montag vor einer Woche waren es 2711. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz um 87,1 Punkte auf nunmehr 2266,9. Am vergangenen Montag waren noch 1806,8 Fälle.

Die hohen Steigerungsraten der Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern halten unverändert an. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock berichtete, wurden am Montag landesweit 4254 neue Infektionsfälle registriert. Am Montag vor einer Woche waren es 2711. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz um 87,1 Punkte auf nunmehr 2266,9. Am vergangenen Montag waren noch 1806,8 Fälle.

Damit hat der Nordosten die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Fallzahl je 100.000 Einwohner in Deutschland. Es folgen Bayern, wo am Montag eine Inzidenz von 1990,7 verzeichnet wurde und Thüringen mit 1953. Im Bundesschnitt liegt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 1543.

In den Krankenhäusern des Landes wurden am Montag laut Lagus 694 Corona-Patienten behandelt, 42 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 91 Patienten und damit drei weniger als am Tag zuvor. Es gab neun neue Todesfälle, so dass die Gesamtzahl der Corona-Toten im Nordosten auf 1866 anstieg.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - wurde mit 10,6 angegeben, 0,7 mehr als am Sonntag. Die Hospitalisierungs-Inzidenz ist allerdings regional weiterhin sehr unterschiedlich. Den Berechnungen des Lagus zufolge reicht die Spanne von 6,3 in Nordwestmecklenburg bis zu 15,3 in Vorpommern-Greifswald.

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern verändert sich seit Wochen kaum noch. Am Montag lag die Quote der mindestens einmal Geimpften nach Angaben des RKI unverändert bei 74,2 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten mit 74,1 Prozent fast ebenso viele Menschen. Eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 55,9 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt.