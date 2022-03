Auch als Folge von Corona fehlen einigen Tafeln in Rheinland-Pfalz Helfer. So mancher hat seine ehrenamtliche Arbeit in der Pandemie aufgegeben. Hinzu kommen Ausfälle, weil sich Helfer mit der Omikron-Variante des Corona-Virus infiziert haben, wie die Vorsitzende des Landesverbands Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland, Sabine Altmeyer-Baumann, berichtete. Eine höhere Fluktuation beim Personal wiederum mache mehr Einarbeitung für Neue nötig, hieß es etwa bei der Tafel in Trier.

Gleichzeitig verbuchen die Tafeln zwischen Westerwald und Südwestpfalz eine wachsende Nachfrage nach Unterstützung. Peter Bäsch von der Tafel Koblenz, die zwar keinen Personalmangel hat, aber auch eine Zunahme an Anfragen verzeichnet, sagte dazu: «Die Gründe sehen wir in den gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen.»