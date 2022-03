Pandemie wirkt sich auf Kirchen-Angebote zur Fastenzeit aus

Die Pandemie zwingt auch die Kirche zu Kompromissen. Im Bistum Dresden-Meißen kann Gläubigen zu Beginn der Fastenzeit das typische Aschekreuz nicht direkt auf die Stirn gezeichnet werden. Weitere Angebote in der Zeit bis Ostern sind jedoch im Rahmen der Möglichkeiten geplant.

Zum Beginn der Fastenzeit am heutigen Aschermittwoch wird im Bistum Dresden-Meißen darauf verzichtet, das typische Aschekreuz Gläubigen direkt auf die Stirn zu zeichnen. Es gelte in der Pandemie immer noch Abstand zu halten und Berührungen zu vermeiden, teilte das Bischöfliche Ordinat mit. Stattdessen werde den Gläubigen die Asche lediglich auf den Kopf gestreut.

Gottesdienste, bei denen die Asche ausgeteilt wird, seien in vielen Kirchen des Bistums geplant. Bischof Heinrich Timmerevers feiert den Aschermittwochsgottesdienst am Mittwochabend in der Dresdner Kathedrale. Zudem gäbe es während der Fastenzeit verschiedene Angebote im Bistum - darunter Gebetsübungen, Paar- und Familienprojekte und ökumenische Fastenzeitseminare.

Das Aschekreuz gilt in der katholischen Kirche als Symbol der Trauer und der menschlichen Vergänglichkeit. Es sei ein Zeichen, dass sich die Menschen der eigenen Fehler bewusst sind und sie bereuen. Laut Kirche ist diese Tradition seit dem 11. Jahrhundert bezeugt. Die Fastenzeit nutzen gläubige Christen, um sich auf Ostern vorzubereiten. Währenddessen nutzten viele Katholiken die Zeit, um ihre Lebensweise zu überdenken und ihren Glauben zu vertiefen.