Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält trotz Lockerungen weiter einen grundlegenden Corona-Schutz wie die Maskenpflicht in öffentlichen Räumen für notwendig. «Das sind kleine Eingriffe, die für den Einzelnen nicht groß ins Gewicht fallen», sagte Woidke dem «Handelsblatt». «Dazu zählt für mich das Tragen einer Schutzmaske in öffentlichen Räumen.» Er warb dafür, dass die Länder weitergehende Auflagen in Hotspot-Regionen beschließen können. «Es wäre aber falsch, wenn dadurch der Eindruck entsteht, dass die Pandemie vorbei wäre.»

Der Regierungschef bekräftigte seine Bedenken gegen eine Impfpflicht für alle. «Mit einer Impfpflicht überzeugt man Menschen nicht, sich impfen zu lassen», sagte Woidke. «Wir sollten besser unsere Anstrengungen noch einmal verstärken, die Menschen über mehr Informationen und Aufklärung dazu zu bringen, sich freiwillig impfen zu lassen.» Eine Impfpflicht werde den Anteil derjenigen, die geimpft sind, «nicht wesentlich erhöhen». Der Bundestag debattierte am Donnerstag erstmals über mehrere Anträge für und gegen eine mögliche Corona-Impfpflicht.