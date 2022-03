Seit Freitag gelten neue Corona-Regeln in Brandenburg - einiges ist gelockert. Die Inzidenz sinkt nur leicht, ist im Land aber ganz unterschiedlich hoch.

Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Brandenburg bleibt einen Tag nach dem Beginn weiterer Lockerungen auf hohem Niveau. Pro 100.000 Menschen steckten sich innerhalb einer Woche 1594 an, wie das Robert Koch-Institut am Samstag meldete. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 1499, am Freitag bei 1600. Damit liegt Brandenburg im Ländervergleich im Mittelfeld. Die Warnampel des Landes hat hierbei weiter die höchste Stufe. In Berlin liegt die Inzidenz deutlich niedriger mit rund 1101.

Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter 6902 neue Infektionsfälle, berichtete das Gesundheitsministerium. Den höchsten Wert bei der Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb Brandenburgs hat weiter der Landkreis Elbe-Elster mit zuletzt rund 2422 neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner in einer Woche. Im Kreis Spree-Neiße und der Prignitz liegt der Wert ebenfalls über der Marke von 2000. Auch die niedrigste Inzidenz im Kreis Barnim ist mit rund 1043 vierstellig.

Die Lage in Krankenhäusern ist stabil, entspannt sich aber auch kaum. Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 sank leicht auf 6,2 pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Damit blinkt die Warnampel des Landes hierbei weiter auf Rot. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten lag am Freitag bei 10,4 Prozent, damit war die Warnampel hierbei auf Gelb.

Seit Freitag gelten in Brandenburg einige neue Corona-Regeln. Die 3G-Regel ist seitdem in Friseurläden und Kosmetikstudios, in Hotels und im Ausflugsverkehr aufgehoben. Damit ist für den Besuch kein Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder eines negativen Corona-Tests notwendig. Die 3G-Regel gilt aber weiter für Gaststätten, Theater und Kinos. In Clubs und Diskotheken ist der Zutritt mit 2G - also für Geimpfte und Getestete - erlaubt.

Die Kontaktbeschränkungen für private Treffen auch für Menschen ohne Impfung sind entfallen. Für Großveranstaltungen gibt es keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr. Viele Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Schulen, beim Einkauf, im öffentlichen Nahverkehr, in Kinos und Theatern bleiben aber zunächst bis 2. April bestehen.