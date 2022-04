Auf dem AfD-Landesparteitag in Prenzlau haben die Vorstandswahlen begonnen. Vor der Vorstellung der Kandidaten wurde am Samstag zunächst über Verfahrensfragen diskutiert. Um den Vorsitz kommt es zur Kampfabstimmung zwischen der Vize-Landeschefin Birgit Bessin und dem AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer. Sie kandidieren nach knapp zweijähriger Vakanz des Postens für die Nachfolge von Andreas Kalbitz, dessen Parteimitgliedschaft im Sommer 2020 vom AfD-Bundesschiedsgericht für nichtig erklärt worden war. An dem Landesparteitag nahmen rund 350 Mitglieder teil.

Auf dem AfD-Landesparteitag in Prenzlau haben die Vorstandswahlen begonnen. Vor der Vorstellung der Kandidaten wurde am Samstag zunächst über Verfahrensfragen diskutiert. Um den Vorsitz kommt es zur Kampfabstimmung zwischen der Vize-Landeschefin Birgit Bessin und dem AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer. Sie kandidieren nach knapp zweijähriger Vakanz des Postens für die Nachfolge von Andreas Kalbitz, dessen Parteimitgliedschaft im Sommer 2020 vom AfD-Bundesschiedsgericht für nichtig erklärt worden war. An dem Landesparteitag nahmen rund 350 Mitglieder teil.

Die 44 Jahre alte Bessin gilt als Vertraute von Kalbitz. Sie gehörte zu den ersten Unterzeichnern der «Erfurter Resolution» des inzwischen aufgelösten rechtsnationalen «Flügels» der Partei rund um den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke, dem auch Kalbitz angehörte.

Der 42 Jahre alte Springer war Büroleiter des Ehrenvorsitzenden der Brandenburger AfD, Alexander Gauland, und ist derzeit Sprecher für Arbeit und Soziales der AfD-Bundestagsfraktion.

Bessin hatte zuvor im Rechenschaftsbericht des Vorstands dargelegt, dass die Zahl der Mitglieder vom höchsten Stand von 1650 im Jahr 2020 auf 1386 Ende März gesunken ist. Besonders deutlich war der Rückgang im Kreisverband Teltow-Fläming vom Höchststand 212 auf zuletzt 134 Mitglieder. Einzig der Kreisverband Uckermark hatte in den vergangenen Jahren einen stetigen Zuwachs von 70 auf 114 Mitglieder.

Die 44-Jährige hatte deswegen für den Fall ihrer Wahl eine Kampagne zur Werbung neuer Mitglieder angekündigt. Springer hatte im Vorfeld betont, er wolle die AfD bei der kommenden Landtagswahl 2024 in Brandenburg zur stärksten Kraft machen und in die Regierungsverantwortung führen.