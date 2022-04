Der baden-württembergische FDP-Landeschef Michael Theurer hat eine Doppelspitze für seine Partei vorgeschlagen. Damit könne die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt und die Sichtbarkeit der Partei erhöht werden, sagte Theurer, der auch Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ist, der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Mittwoch). «Ich kann mir Doppelspitzen in der Partei auf allen Ebenen vorstellen - nicht nur bei uns im Reformmotor Baden-Württemberg, sondern auch im Bund», sagte Theurer vor dem FDP-Bundesparteitag an diesem Wochenende in Berlin.