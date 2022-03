Die Delegierten des SSW-Landesparteitages haben am Samstag auf einem Parteitag in Harrislee bei Flensburg nach ihr Wahlprogramm zur Landtagswahl im Mai beschlossen. «Bei der Landtagswahl am 8. Mai geht es nichts weniger als darum, ob bei den großen Umwälzungen in unserem Land, in Europa und auf der ganzen Welt alle Menschen mitgenommen werden», sagte SSW-Spitzenkandidat Lars Harms zu Beginn der Aussprache. «Strom wird immer teurer, Gas zum Heizen wird teurer, Benzin wird teurer, Wohnen wird teurer, Lebensmittel werden teurer, Bus und Bahn fahren wird teurer und so weiter und so fort.» Doch die Jamaika-Koalition initiiere nichts, um die Probleme, mit denen sich ganz normale Menschen auseinandersetzen müssten, zu lösen.

Die Delegierten des SSW-Landesparteitages haben am Samstag auf einem Parteitag in Harrislee bei Flensburg nach ihr Wahlprogramm zur Landtagswahl im Mai beschlossen. «Bei der Landtagswahl am 8. Mai geht es nichts weniger als darum, ob bei den großen Umwälzungen in unserem Land, in Europa und auf der ganzen Welt alle Menschen mitgenommen werden», sagte SSW-Spitzenkandidat Lars Harms zu Beginn der Aussprache. «Strom wird immer teurer, Gas zum Heizen wird teurer, Benzin wird teurer, Wohnen wird teurer, Lebensmittel werden teurer, Bus und Bahn fahren wird teurer und so weiter und so fort.» Doch die Jamaika-Koalition initiiere nichts, um die Probleme, mit denen sich ganz normale Menschen auseinandersetzen müssten, zu lösen.

In ihrem Wahlprogramm wirbt die Partei der dänischen und friesischen Minderheit für ihre Vision eines nordisch inspirierten Wohlfahrtstaates. Der SSW will unter anderem die Minderheiten- und Regionalsprachen weiter stärken, den Ausstieg aus der Atomenergie vorantreiben und Umwelt- sowie Klimaschutzmaßnahmen sozialverträglich gestalten. Außerdem lehnt der SSW den Einsatz von Flüssigerdgas (LNG) als Brückentechnologie ab.

Am Vormittag hatte die Partei bereits einstimmig eine Resolution zum Krieg in der Ukraine verabschiedet. Darin fordert der SSW unter anderem ein sofortiges Ende aller Kampfhandlungen - unter Einhaltung der Souveränität der Ukraine und ihrer demokratisch gewählten legitimen Regierung.