Linken-Landesvorsitzender Stefan Gebhardt hat seine Partei aufgefordert, auf Bundesebene neue Konzepte in der Sicherheitspolitik zu erarbeiten. «Wir müssen endlich anfangen, die Spiegelstriche im Parteiprogramm zu untersetzen», sagte Gebhardt am Samstag zu Beginn des Landesparteitags in Leuna. Er kritisierte den russischen Einmarsch in die Ukraine deutlich. Zur Beendigung des Krieges müsse man auf Diplomatie und Sanktionen setzen, so der Landeschef.

Gleichzeitig warnte Gebhardt vor einer Aufrüstungspolitik. «100 Milliarden Euro müssen in die Energiewende gesteckt werden und nicht in Rüstung - in Nachhaltigkeit statt Zerstörung», sagte er mit Blick auf die geplanten Investitionen der Bundesregierung in die Bundeswehr.

Auf dem Landesparteitag will die Linke am Samstag einen Dringlichkeitsantrag zum Ukraine-Krieg beraten. Außerdem soll eine Doppelspitze gewählt werden. Gebhardt kandidiert erneut, zudem bewirbt sich seine bisherige Stellvertreterin Janina Böttger als Co-Vorsitzende. Der Parteitag findet aufgrund der Corona-Pandemie überwiegend digital statt.