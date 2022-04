Die Passauer Polizei hat in einem Nachbarschaftsstreit schlichten müssen. Es ging dabei um einen Schuh. Bei der Polizei war laut Mitteilung vom Freitag der Notruf eines 33-Jährigen eingegangen. Sein Problem: Er konnte einen seiner beiden Sportschuhe in dem Mehrfamilienhaus, in dem er wohnt, nicht mehr finden. In Verdacht geriet eine 66 Jahre alte Nachbarin, die laut Polizei schließlich zugab, den fehlenden Schuh in ihrem Besitz zu haben. Sie händigte ihn allerdings «erst nach polizeilicher Aufforderung an seinen Eigentümer aus», wie die Polizei über den Vorfall von Donnerstagnachmittag mitteilte. «Grund für den Eklat dürfte wohl ein vorangegangener Nachbarschaftsstreit gewesen sein.»

