Eine Frau hält am Flughafen München in einem Covid-19 Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Patienten in Helios Kliniken müssen negativen PCR-Test haben

Patienten in Helios Kliniken müssen negativen PCR-Test haben

Aufgrund der schnell steigenden Corona-Infektionszahlen verschärfen die Helios Kliniken in Schwerin die Regeln für Patienten. Von kommender Woche an benötigen alle, für die ein stationärer Aufenthalt oder eine ambulante Operation geplant ist, einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, wie ein Kliniksprecher am Freitag mitteilte. Dies gelte auch für geimpfte oder genesene Patienten. Ein PCR-Test könne im Testzentrum vor der Notaufnahme der Helios Kliniken Schwerin vorgenommen werden.

Aufgrund der schnell steigenden Corona-Infektionszahlen verschärfen die Helios Kliniken in Schwerin die Regeln für Patienten. Von kommender Woche an benötigen alle, für die ein stationärer Aufenthalt oder eine ambulante Operation geplant ist, einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, wie ein Kliniksprecher am Freitag mitteilte. Dies gelte auch für geimpfte oder genesene Patienten. Ein PCR-Test könne im Testzentrum vor der Notaufnahme der Helios Kliniken Schwerin vorgenommen werden.

Der Zutritt zur Zentralen Notaufnahme ist demnach ab sofort für alle Patienten nur noch mit einem Schnelltest möglich. Patienten, die im Rettungswagen gebracht werden, würden dort bereits getestet. Bei stationärer Aufnahme und akuten Notfällen folge ein PCR-Test oder PCR-Schnelltest.