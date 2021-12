Pauline aus Koblenz wird 17. beim Jugend-ESC

Die 13 Jahre alte Pauline aus Koblenz hat beim 19. Junior Eurovision Song Contest (JESC) in Paris den drittletzten Platz belegt. Sie war bei dem internationalen Jugend-Musikwettbewerb für Deutschland angetreten - mit dem Song «Imagine Us». Die gelernte Schlagzeugerin, Pianistin und Sängerin kam auf Platz 17 unter 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Gewonnen hat den Wettbewerb die 13-jährige Sängerin Maléna hat für Armenien mit ihrem Lied «Qami qami», wie der Kindersender KiKa am Sonntagabend mitteilte. Das JESC-Motto lautete in diesem Jahr «Imagine», Deutschland war erst zum zweiten Mal dabei.

