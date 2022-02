Pax Christi: «Deeskalation ist das Gebot der Stunde»

Der Bundesvorstand der internationalen katholischen Friedensbewegung Pax Christi hat zum Online-Friedensgebet mit dem Mainzer Bischof und Pax Christi-Präsidenten Peter Kohlgraf an diesem Freitag eingeladen. «In dieser beunruhigenden und gefährlichen Situation um die Ukraine wollen wir gemeinsam für die Menschen in diesem Krisengebiet beten», heißt es in dem Aufruf des Bundesvorstandes vom Donnerstag in Mainz. «Halten wir inne und geben einander Stärkung für die Friedensarbeit. Damit wir nicht nachlassen in unserem Engagement für Deeskalation und ein Ende der Gewalt.» Denn: «Deeskalation ist das Gebot der Stunde.»

Die Veranstalter rufen dazu auf, gemeinsam für die Menschen in der Ukraine zu beten, «die schon seit 2014 unter der kriegerischen Lage leiden und jetzt neuen Bedrohungen und Schrecken ausgesetzt sind». Auch zum Gebet für die Menschen in Russland ruft die Organisation auf: «Denn wir sind mit beiden Bevölkerungen – wie mit allen Menschen – in unserer Sehnsucht nach Frieden verbunden.»