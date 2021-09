Person stürzt Abhang hinunter und stirbt

Ein Mensch ist in Berlin-Westend einen Abhang an einem Bahngleis hinabgestürzt und gestorben. Die Person war am Sonntagmorgen über ein Geländer geklettert, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Durch die Einsatzkräfte durchgeführte Reanimationsversuche blieben erfolglos.

