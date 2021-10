Personalnot in Kitas: Verdi fordert Richtungswechsel

Aufgrund von Personalmangel in Kitas hat die Gewerkschaft Verdi einen Kurswechsel der Landesregierung Schleswig-Holsteins gefordert. «Wer sehenden Auges jetzt nicht in zukünftiges Personal investiert, darf sich über Verhältnisse wie aktuell in der Alten- und Gesundheitspflege demnächst auch im Kita-Bereich nicht wundern», sagte die Fachbereichsleiterin der Gewerkschaft für Kommunen, Sabine Kaiser, am Freitag in Kiel.

Nach Ansicht der Gewerkschaft sollte die Regierung massiv in die Ausbildung von Fachkräften und in die Attraktivitätssteigerung der Kita-Berufe investieren, statt an einer Senkung der Elternbeiträge festzuhalten. Einerseits fehlten qualifizierte Arbeitskräfte in den Kitas. Andererseits erfahre die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern zu wenig Wertschätzung.