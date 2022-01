Pfeiffer-Poensgen: Benin-Bronzen-Rückgabe als Blaupause

Die neue Vorsitzende der Kulturministerkonferenz, Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, plädiert für Offenheit im Umgang mit Rückgaben von Objekten aus der Kolonialzeit. «Vom Grundsatz her gilt zunächst das Gebot der Transparenz: Erstmal muss alles auf den Tisch», sagte die parteilose Ministerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dafür sei eine digitale Plattform freigeschaltet worden.

«Wir als Länder haben Eckpunkte in großer Einigkeit vereinbart und gemeinsam mit dem Bund eine Anlaufstelle bei der Kulturstiftung der Länder gegründet», sagte Pfeiffer-Poensgen. Dort könnten sich Herkunftsländer melden, die Fragen haben. «Dieser Prozess muss fortgesetzt werden: aufklären, Kontakte finden - gerade bei Kunst im kolonialen Kontext ist es wichtig, die richtigen Partner zu identifizieren, an die etwas zurückgegeben werden kann.»

Etwa 1100 der kunstvollen Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört, sind in rund 20 deutschen Museen zu finden. Die Objekte stammen größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897. Ziel der Bundesregierung sind auch substanzielle Rückgaben in diesem Jahr, zunächst aus den fünf größten Beständen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will alle deutschen Museen mit solchen Objekten im Januar zusammenbringen.

«Wenn wir ein Beispiel mit den Benin-Bronzen vollzogen haben, könnte das den gesamten Prozess beschleunigen», sagte Pfeiffer-Poensgen. «Wenn das gut gelingt, kann es auch eine Blaupause sein für andere Vorhaben dieser Art.»

«Es gibt in vielen kleinen Museen solche Objekte, die irgendein Reisender zu Beginn des 20. Jahrhunderts geschenkt hat. Solche Forschungen sind sehr anspruchsvoll, das wird uns viele Jahre beschäftigen.» Sie sprach von einem «Prozess der Annäherung, der komplizierter ist, als sich das vielleicht manch einer in Europa vorgestellt hat». Es erfordere, dass die Perspektive von Vertretern anderer Kulturen verstanden werde.

Gleichzeitig betonte Pfeiffer-Poensgen: «Klar ist: Für Deutschland hat die Provenienzforschung mit Blick auf NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter immer noch oberste Priorität. Das darf bei der zweifellos wichtigen Debatte um koloniales Erbe nicht aus dem Blickfeld geraten.»