Pflegebedürftige in Hamburg erhalten länger Hilfe zur Pflege

Pflegebedürftige, die Pflegeleistungen finanziell nicht selbst tragen können, erhalten in Hamburg länger Hilfe zur Pflege. Das teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch in Hamburg mit. Danach stieg der Anteil bei den Langzeitunterstützten, die seit mindestens zehn Jahren Hilfe bezogen hatten, im Jahr 2020 von 16 auf 18 Prozent. Gleichzeitig sank im Vergleich zum Vorjahr der Anteil der Kurzzeitempfängerinnen und -empfänger mit einem Hilfebezug von weniger als einem Jahr von 21 auf 17 Prozent. Insgesamt erhielten am Jahresende 2020 in Hamburg 12.820 Menschen Hilfe zur Pflege.

Hilfe zur Pflege wird pflegebedürftigen Menschen gewährt, wenn diese die Pflegeleistungen finanziell nicht selbst tragen können und sie auch nicht von anderen - beispielsweise der Pflegeversicherung - in ausreichendem Umfang Unterstützung erhalten.