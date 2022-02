Pfleger im Maßregelvollzug für Zulage und mehr Anerkennung

Viele im Maßregelvollzug beschäftigte Landesbedienstete fühlen sich von der Landesregierung im Stich gelassen. «Wir sind so etwas wie die Schmuddelkinder der Landesverwaltung», sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft für das Gesundheitswesen (GeNi), Jens Schnepel, dem Politikjournal «Rundblick». Der Maßregelvollzug werde gemeinhin auch als «Psychoknast» bezeichnet und die Arbeit des Pflegepersonals dadurch herabgesetzt.

Dabei hätten es gerade die Mitarbeiter im Maßregelvollzug mit sehr anspruchsvollen und auch gefährlichen Situationen zu tun. Im Maßregelvollzug seien psychisch kranke Straftäter und Drogenabhängige untergebracht. Immer häufiger komme es zu tätlichen Angriffen auf das Pflegepersonal.

Der Gewerkschaftschef warf der Landespolitik vor, das Pflegepersonal zweitrangig zu behandeln und forderte eine monatliche Zulage in Höhe von 140 Euro für das Pflegepersonal im Maßregelvollzug und in den Justizvollzugsanstalten. In der Summe gehe es um knapp 1,3 Millionen Euro im Jahreshaushalt des Landes, knapp 800 Pflegebeschäftigte im Maßregelvollzug sollten bedacht werden.