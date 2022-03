Phallus und Venus als Leihgaben für Archäologie-Schau

Für seine im April beginnende Schmuck-Sonderschau setzt das Staatliche Archäologiemuseum in Chemnitz auch auf erotische Exponate. Ein Phallus und eine spärlich bekleidete Venus-Statue mit Busenband seien als erste Leihgaben eingetroffen, teilte das Museum am Dienstag mit. Sie stammen aus dem Rheinischen Landesmuseum Trier. Der Phallus sei Teil eines knapp 20 Zentimeter langen Windspiels aus Bronze, hieß es. Die Experten gehen davon aus, dass es im 1. Jahrhundert im Hauseingang oder Garten einer römischen Villa hing und dort mit seinem Klingeln Übel abwehren und Glück bringen sollte.

«Man mag es heute kaum glauben, aber in römischer Zeit waren Phalloi, also erigierte Penisse, Glückssymbole, die man als Amulett am Körper trug oder als Windspiel in den Garten hängte», erläuterte Kuratorin Yvonne Schmuhl. «Das Busenband hingegen trägt man noch heute - als Bandeau-Bikinioberteil.» Im Museum ziert es eine weitgehend nackte, knapp 15 Zentimeter große Statue, die die Venus, die römische Göttin der Liebe, verkörpert.

Unter dem Titel «Chic! Schmuck. Macht. Leute.» widmet sich das Museum nach eigenen Angaben dem Bedürfnis von Menschen, sich durch Kleidung, Schmuck oder Tätowierungen auszudrücken. Dazu werden mehr als 350 Exponate zusammengetragen. Die Ausstellung soll am 1. April für Besucher öffnen und bis 28. August zu sehen sein.