Halidou Koudougou hat den Wedel-Halbmarathon gewonnen. Der 42 Jahre alte Hamburger von der Philips LG siegte bei der fünften Auflage der Veranstaltung am Sonntag in der Zeit von 1:22:55 Stunden vor Axel Backhaus (Turnerschaft Harburg/1:22:46) und Christian Stein (Pinneberg/1:22:55). Schnellste Frau beim Jubiläumsrennen war Claudia Radßuweit (Lübecker Marathon e.V.) in 1:36:47 Stunden vor Bente Lobach (FC St. Pauli Triathlon/1:39:13) und Sophie Schümann (Lutzhorn/1:40:36).