Bei einem Überfall auf ein Wettbüro in Pirmasens hat ein Räuber eine vierstellige Summe Bargeld erbeutet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Unbekannte sei am Sonntag in dem Wettbüro erschienen und habe die Kassiererin gepackt, als diese ihn angesprochen habe. Er wolle ihr nichts tun, er wolle nur das Geld, sagte der Unbekannte nach Angaben der Polizei zu der Frau. Neben einer niedrigen vierstelligen Summe in Form von Geldscheinen erbeutete der Mann auch einen Beutel mit Wechselgeld. Er sei dann Richtung Bahnhof geflohen. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

