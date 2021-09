Pkw-Fahrer fährt Passanten auf Gehweg in Kassel an

Pkw-Fahrer fährt Passanten auf Gehweg in Kassel an

In Kassel ist am Montagnachmittag ein Autofahrer in Passanten auf einem Gehweg gefahren und hat zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 83 Jahre alte Fahrer des Wagens ebenfalls verletzt. Es bestehe bei keinem der drei Verletzten Lebensgefahr.

Den Angaben zufolge ist der Mann nach ersten Ermittlungen rückwärts aus einer Parklücke gefahren und dabei zunächst gegen einen anderen Pkw gestoßen. Unmittelbar danach soll er den Wagen wieder vorgesetzt und offenbar unkontrolliert die beiden Passanten angefahren haben, die im Bereich des Gehwegs auf Stühlen vor einem Restaurant gesessen hatten.

Der Unfallort wurde vorübergehend abgesperrt. Der Führerschein des Fahrers wurde laut Polizei vorläufig sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.