PKW überschlägt sich: Drei verletzte Teenager

Drei Teenager haben bei einem Verkehrsunfall im Kreis Gütersloh am frühen Sonntagmorgen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Ein 19-Jähriger kam laut einer Polizeimeldung mit einem Pkw auf dem Weg von Clarholz nach Oelde in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer und der Beifahrer, ebenfalls 19 Jahre alt, wurden mit schweren Verletzungen aus dem Wrack geborgen. Ein weiterer 18 Jahre alter Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer war laut Polizei offenbar nicht angeschnallt. Beim Fahrer bestand den Angaben zufolge der Verdacht, unter Alkohol- und Drogen-Einfluss gestanden zu haben. Für ihn wurde eine Blutprobe angeordnet.

Drei Teenager haben bei einem Verkehrsunfall im Kreis Gütersloh am frühen Sonntagmorgen zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Ein 19-Jähriger kam laut einer Polizeimeldung mit einem Pkw auf dem Weg von Clarholz nach Oelde in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Der Fahrer und der Beifahrer, ebenfalls 19 Jahre alt, wurden mit schweren Verletzungen aus dem Wrack geborgen. Ein weiterer 18 Jahre alter Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer war laut Polizei offenbar nicht angeschnallt. Beim Fahrer bestand den Angaben zufolge der Verdacht, unter Alkohol- und Drogen-Einfluss gestanden zu haben. Für ihn wurde eine Blutprobe angeordnet.