Plädoyer für Verbraucherschutz im Unterricht

Die digitale Welt führt zu einer schier unüberschaubaren Zahl an Angeboten jedweder Art. Da sind selbst Jugendliche, also sogenannte Digital Natives, oft überfordert.

Das Thema Verbraucherschutz sollte nach Ansicht der Chefin der Verbraucherschutzzentrale Mecklenburg-Vorpommern, Wiebke Cornelius, künftig eine sehr viel deutlichere Rolle in der Gesellschaft spielen. Auch an die Einbindung in den Schulunterricht sollte gedacht werden, sagte Cornelius der Deutschen Presse-Agentur. Gerade junge Menschen sollten wissen, wie mit Handyverträgen umzugehen ist, was bei einer Kontoeröffnung zu bedenken ist und welche Versicherungen gebraucht werden. Ihre Forderungen seien die Konsequenz aus den Beratungsgesprächen der Verbraucherschützer im Land, bei denen Jugendliche Opfer von Betrügern werden oder völlig unnötige Verträge abschließen, betonte Cornelius. Sie weise dann auch auf Drittanbietersperren hin.

Wie Cornelius berichtete, ist der Bedarf an Beratungen ungebrochen hoch. In diesem Jahr hätten die rund 25 Mitarbeiter in der «klitzekleinen Verbraucherzentrale» bis zum 20. Dezember rund 7750 Gespräche geführt. Im ganzen Jahr 2020 seien es 7383 gewesen. In diesem Jahr stünden die vielen Anfragen zu Finanzdienstleistungen im Vordergrund, also Fragen zu Prämiensparverträgen, Negativzinsen oder Kontoführungsgebühren. «Ende des Jahres beschäftigten uns vermehrt die Preissteigerungen bei Strom- und Gasverträgen.»

Die Corona-Pandemie habe beim Verbraucherschutz deutliche Spuren hinterlassen wie beispielsweise mit Fragen zu Reisen, Konzerten, Hotelübernachtungen oder Fitnessstudios. Zum Jahreswechsel liefen viele Gutscheine von Anbietern aus. Die Verbraucher wollten Auskünfte haben über Verlängerung von Gutscheinen oder deren Auszahlung, wie Cornelius sagte.

Sie zeigte sich zufrieden damit, dass der Verbraucherschutz in der neuen rot-roten Landesregierung mit einem eigenen Ministerium vertreten ist. Jacqueline Bernhardt (Linke) leitet das «Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz». Im Koalitionsvertrag ist ausdrücklich die Stärkung der Verbraucherinformation, -bildung und -vertretung erwähnt und die weitere fünfjährige Finanzierung der Arbeit wird zugesichert.