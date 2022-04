Nach den ersten beiden Spielen sah alles nach einem Wolfsburger Durchmarsch aus. Doch enger hätte das Nordduell in den Eishockey- Playoffs am Ende kaum sein können. Erst im entscheidenden fünften Spiel warfen die Grizzlys die Fischtown Pinguins Bremerhaven raus.

Die Grizzlys Wolfsburg haben in einem entscheidenden fünften Spiel gegen Bremerhaven das Playoff-Nordduell der Deutschen Eishockey Liga für sich entschieden und dadurch erneut das Halbfinale erreicht. Der Vorjahresfinalist gewann am Ostermontag mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) gegen die Fischtown Pinguins und muss nun bereits am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) beim Hauptrunden-Zweiten Red Bull München antreten. Das zweite Playoff-Halbfinale bestreiten Titelverteidiger Eisbären Berlin und die Adler Mannheim.

«Wir haben hart gearbeitet und geackert», sagte Wolfsburgs Trainer Mike Stewart bei «MagentaSport». «Eishockey ist ein Teamsport. Alle unsere Verteidiger, alle unser Stürmer und «Strahli» hinten im Tor haben heute einen tollen Job gemacht. Bremerhaven hat bärenstark gespielt. Sie hätten auch gewinnen können. Beide Mannschaften haben alles gegeben. Aber wir sind eine mental starke Mannschaft.»

Die Tore gegen Bremerhaven erzielten Tyler Gaudet in der 6. und Spencer Machacek in der 59. Minute. Dieses entscheidende Spiel war überraschend nötig geworden, weil die Wolfsburger nach zwei klaren Siegen zum Auftakt dieser Viertelfinal-Serie sowohl Spiel drei in eigener Halle (1:3) als auch die vierte Partie am Karsamstag in Bremerhaven (2:3 nach Verlängerung) verloren.

Trotz einer starken Saison verpassten die Fischtown Pinguins erneut die erste Halbfinal-Teilnahme ihrer DEL-Historie. «Das ist Teil des Spiels und Teil des Lebens», sagte Stürmer Jan Urbas enttäuscht. «Wir haben eine tolle Serie gespielt. Und wir hatten auch heute unsere Chancen. Aber wenn du nicht triffst, kannst du kein Spiel gewinnen.»