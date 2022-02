Pleite gegen Leipzig: Korkut bleibt bei geteiltem Fazit

Trainer Tayfun Korkut von Hertha BSC spricht in einem Interview. Foto: Andreas Gora/dpa

Das Fazit nach der 1:6-Heimniederlage gegen RB Leipzig hat sich bei Hertha-Trainer Tayfun Korkut auch am Tag danach nicht verändert. «Das Ergebnis kann und will ich nicht kleinreden, aber ich werde auch die Leistung nicht kleinreden lassen, vor allem die ersten 62 Minuten nicht», sagte der 47-Jährige am Montag. Bis dahin hatte Korkuts Team ein 1:1 gegen Leipzig gehalten, bevor Marc Oliver Kempf eine Rote Karte sah und Leipzig einen Elfmeter verwandelte. Das Endergebnis sei «Wahnsinn», sagte der Trainer.

Seine Mannschaft habe den Plan bis dahin diszipliniert umgesetzt, «hat das richtig gut gemacht.» Man habe es jedoch nicht geschafft, das Spiel im entscheidenden Moment zu kippen.

Die Berliner haben in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen und stehen auf Rang 15 in der Bundesliga nur einen Punkt vor dem Relegationsrang. Korkut zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass man «die Köpfe wieder hochkriegen» werde. «Es geht ganz viel darum, dass die Gruppe zusammenbleibt», sagte er. «Wenn man eng zusammenbleibt, kann man auch ein bisschen mehr abbekommen und fällt trotzdem nicht so schnell um.»

Vor dem Auswärtsspiel beim starken Tabellensechsten SC Freiburg am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) plagen die Hertha nun aber auch noch massive Personalsorgen. Neben aktuell acht Corona-Fällen musste gegen Leipzig Stevan Jovetic angeschlagen ausgewechselt werden, der der beste Berliner war und den zwischenzeitlichen Ausgleich schoss. «Das war eine Vorsichtsmaßnahme», sagte Korkut. «Er hat etwas in der Muskulatur gespürt.» Ob Jovetic für die Partie in Freiburg ausfällt, ist noch unklar.