Podcast und Bühnen-Projekt: Land vergibt Integrationspreis

Der Integrationspreis des Landes Niedersachsen geht in diesem Jahr an Akteure aus Lüneburg, Osnabrück, Oldenburg, Bad Münder und Hannover. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf (SPD), verleihen den mit insgesamt 24.000 Euro dotierten Preis am Montag, teilte die Niedersächsische Landesregierung mit. Der Preis steht unter dem Motto «Integration in Zeiten von Corona» und wird zum zwölften Mal vergeben. Rund 200 Bewerbungen waren eingegangen.

So hatte etwa die Grundschule Bad Münder einen «Miteinander-Podcast» eingerichtet, um die Schulgemeinschaft fortbestehen zu lassen. Die AWO Freizeit- und Begegnungsstätte «Frisbee» in Oldenburg startete das Projekt «Auf die Bühne-Fertig-Los!». Interessierte konnten ihre Talente auf einer Bühne präsentieren und nach Bearbeitung im Tonstudio in den sozialen Netzwerken hochladen.

Die Corona-Pandemie habe in vielen Bereichen Spuren hinterlassen, auch in der Integrationsarbeit, so Weil. «Wichtige Anlaufstellen und Treffpunkte wurden vorübergehend geschlossen - statt um Integration ging es plötzlich mehr um Isolation», sagte der Ministerpräsident. Doch in der Krise habe es auch einen starken Zusammenhalt und ein großes Engagement gegeben. Viele niedersächsische Vereine, Verbände, Initiativen, Stiftungen, Schulen und Kindergärten hätten sich trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie besonders engagiert.

Die Bündnisse «Niedersachsen packt an» und «Niedersachsen hält zusammen» zeichnen zudem jeweils eine Preisträgerin sowie einen Preisträger mit einem Sonderpreis aus.