Polizei: 13-Jährige von zwei Kindern ausgeraubt

Eine 13-Jährige ist nach Angaben der Polizei in Halle von zwei anderen Kindern überfallen und ausgeraubt worden. Das Mädchen habe angeben, am Sonntagnachmittag in der südlichen Neustadt mit einem Klappmesser bedroht worden zu sein, teilte die Polizei am Montag mit. Außerdem habe man ihr Bargeld abgenommen. Den Angaben zufolge seien die Täter ein etwa 13 Jahre altes Mädchen und ein elf bis zwölf Jahre alter Junge gewesen. Bei trugen demnach schwarze Kleidung und flohen nach dem Raub.

