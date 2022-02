Polizei: Brauchtumszone keine Partyzone

Die an den Karnevalstagen in Düsseldorf in Kraft tretende Brauchtumszone ist nach Ansicht der Polizei keine Partyzone. «Es gibt da offenbar missverständliche Deutungen. Die Brauchtumszone ist keine Einladung zum Feiern», sagte Polizeidirektor Dietmar Henning am Dienstag in Düsseldorf. In der Zone würden besondere Auflagen gelten und kontrolliert. Verstöße gegen die Regeln würden mit Bußgeldern geahndet.

Die Gastronomen in der Düsseldorfer Altstadt dürften ihre Außenterrassen an diesen Tagen nicht betreiben, teilte die Stadt mit. Drinnen dürfe allerdings gefeiert werden. Ob dies aus Gründen des Infektionsschutzes sinnvoll ist, wollten Stadt und Polizei nicht beantworten. Der rechtliche Rahmen sei durch die Corona-Schutzverordnung vorgegeben.

In der Düsseldorfer Altstadt gebe es kein Alkoholverbot, aber wie schon vor der Pandemie ein Glasverbot, sagte Ordnungsdezernent Christian Zaum. Polizei und kommunaler Ordnungsdienst würden in ausreichender Stärke vor Ort sein und bei tumultartigen Situationen einschreiten.

Die Landesregierung hatte den Städten mit der neuen Corona-Schutzverordnung die Möglichkeit gegeben, Zonen mit verschärften Regeln für Karneval auszuweisen. In diesen Bereichen gilt die 2G-plus-Regel. Grundimmunisierte brauchen einen aktuellen negativen Test oder eine Booster-Impfung. Für Feiern, die in diesen sogenannten «Brauchtumszonen» drinnen stattfinden, brauchen auch Geboosterte einen aktuellen Schnelltest.