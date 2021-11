Polizei beklagt aggressives Auftreten von Fußballfans

Fußballanhänger haben vor dem Lokalderby zwischen den Vereinen 1. FC Saarbrücken und 1. FC Kaiserslautern mehrere Polizeibeamte durch Flaschenwürfe verletzt. Auch sei ein Polizeihund durch einen Böllerwurf leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt sei die Stimmung schon vor dem Spiel in Saarbrücken aufgeheizt gewesen.

So hätten sich bereits am frühen Morgen die verschiedenen Fangruppen in der Saarbrücker Innenstadt getroffen. «Auf ihrem Marsch über die Bahnhofstraße in Richtung Stadion, kam es mehrfach zu Störungen und Provokationen gegen Einsatzkräfte», hieß es von der Polizei weiterhin.

Nur durch ein massives Aufgebot habe man die Gruppen voneinander trennen können. Schließlich sei es zu Flaschen- und Böllerwürfen gegen Einsatzkräfte gekommen. Ein Aufeinandertreffen der beiden Fangruppen sei verhindert worden. Fans seien in Richtung Stadion abgedrängt worden. «Dabei musste der Schlagstock eingesetzt werden», hieß es.