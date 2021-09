Polizei durchsucht Schulen in Limbach-Oberfrohna

Die Polizei hat in Limbach-Oberfrohna bei einer Drogenfahndung drei Schulen und mehrere Gebäude durchsucht. Die Maßnahme richtete sich gegen neun beschuldigte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag auf Anfrage sagte. Zuvor hatte die in Chemnitz erscheinende «Freie Presse» berichtet. Bei der Fahndung am Mittwochmorgen wurden laut Polizei unter anderem Pyrotechnik, Handys und verbotene Einhandmesser sichergestellt.

