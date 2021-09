Polizei durchsucht Wohnung und Laden in Leipzig-Connewitz

Im Zusammenhang mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sind am Mittwoch eine Wohnung und ein Laden im Stadtteil Connewitz durchsucht worden. Dabei wurden diverse Beweismittel, darunter Drogen und Bargeld in vierstelliger Höhe, sichergestellt, wie ein Sprecher der Justizbehörde am Nachmittag auf Anfrage sagte. Nähere Angaben machte er auch unter Verweis auf das noch laufende Verfahren gegen einen 37-Jährigen nicht. An dem Einsatz waren auch Bereitschaftspolizisten beteiligt, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen in Dresden sagte.

Im Zusammenhang mit Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sind am Mittwoch eine Wohnung und ein Laden im Stadtteil Connewitz durchsucht worden. Dabei wurden diverse Beweismittel, darunter Drogen und Bargeld in vierstelliger Höhe, sichergestellt, wie ein Sprecher der Justizbehörde am Nachmittag auf Anfrage sagte. Nähere Angaben machte er auch unter Verweis auf das noch laufende Verfahren gegen einen 37-Jährigen nicht. An dem Einsatz waren auch Bereitschaftspolizisten beteiligt, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen in Dresden sagte.